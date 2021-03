Tunisie – Météo : Temps passagèrement nuageux sur la plupart des régions

Le temps se caractérise samedi, 6 mars 2021 par l’apparition d’un bouillard local le matin et sera passagèrement nuageux dans la plupart des régions.

Les nuages seront intenses l’après-midi dans le nord avec des pluies faibles et locales. Vent de secteur Est relativement fort de 20 à 40 km/h près des côtes et du sud et faible à modéré de 15 à 20 km/h sur le reste des régions.

Mer agitée dans le golfe de Gabès et peu agitée à agitée sur le reste des côtes .

Les températures oscilleront entre 17 et 21 degrés dans le nord et le centre, entre 19 et 23 degrés dans le sud et atteindront 25 degrés dans l’extrême sud.