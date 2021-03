Foot – CAN U20 : ”Face à la Gambie, nous avons livré notre meilleur match” (Kanzari)

“La sélection tunisienne a livré, vendredi à Nouakchott, son meilleur match du tournoi”, a estimé l’entraineur Maker Kanzari au terme du match de classement pour la 4e place de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 ans, perdu face à la Gambie aux tirs au but 2-4 (0-0 au terme du temps réglementaire).

Dans une vidéo diffusée sur la page officielle de la fédération tunisienne de football, Kanzari a indiqué que “techniquement, le onze national a livré une bonne prestation, la meilleure de tout le tournoi”.

“Entre le premier match et le sixième et dernier de la CAN, il y a beaucoup de différence. Les joueurs ont acquis plus de maturité et d’expérience. Les tirs au but peuvent tourner en faveur de n’importe qu’elle équipe comme ce fut le cas face au Maroc aussi. L’essentiel c’est qu’on a terminé parmi les quatre premiers”.

Et Kanzari de rappeler que la Tunisie avait remporté la coupe de l’UNAF et terminé le tournoi de qualification à cette CAN à la première place sans oublier la finale de la coupe arabe perdue face à une équipe africaine. “Je considère donc que nous sommes les vrais champions arabes”, s’est-il félicité.

“D’habitude, les quatre demi-finalistes de la CAN-U20 se qualifient directement au Mondial de la catégorie, mais compte tenu de la situation sanitaire liée au Covid-19, la compétition a été annulée cette année par la Fifa”, a précisé le coach national.

“L’essentiel pour la fédération c’est d’avoir acquis de nouveaux talents pouvant alimenter le onze national seniors dans l’avenir”, a-t-il conclu.

La Tunisie a terminé à la 4e place de la CAN-U20 au terme de la séance des tirs au but 1-4 (0-0 au terme du temps règlementaire.

En demi-finales, les Aiglons de Carthage se sont inclinés face à l’Ouganda (1-4), tandis que la Gambie a été éliminée par le Ghana (0-1).

Lors du premier tour, les protégés de Maher Kanzari ont fait match nul avec le Burkina Faso (0-0), battu la Namibie (2-0) et concédé la défaite devant la République Centrafricaine (1-2).

En quarts de finale, ils ont éliminé le Maroc aux tirs au but 1-4 (0-0 au terme du temps réglementaire et des prolongations).

La finale oppose, samedi 6 mars à partir de 21h00, l’Ouganda au Ghana.