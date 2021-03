Les douaniers reprennent le travail

Les douaniers lèvent le sit in et reprennent le travail. Les négociations reprendront la semaine prochaine dans le calme et la sérénité et espérons le, sans la menace d’une grève pour soumettre l’Etat au chantage à l’arrêt des exportations !

La Tunisie est l’un des rares pays au monde, si ce n’est le seul où les douaniers font grève et bloquent les exportations.

La récente grève a coûté aux opérateurs nationaux des marchés et certains d’entre eux seront éventuellement obligés de verser des dédommagements à leurs partenaires étrangers !

La colère des douaniers mets en péril les secteurs qui résistent dans l’économie nationale!

Pour Ali Kooli, ministre de l’Economie, des Finances et de l’appui à l’investissement, il n’est pas question de promettre ce qu’on ne possède pas, il n’est pas question non plus de négocier avec une épée de Damoclès posée sur le cou.