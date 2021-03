L’Agence Tunis Afrique Presse (TAP) célèbre son 60è anniversaire

Soixante ans se sont écoulés depuis la création de l’Agence Tunis Afrique Presse (TAP) (1961-2021), date de la diffusion de la première dépêche de l’agence, le 1er janvier 1961. Une cérémonie a été organisée, vendredi à Tunis, pour célébrer le 60è anniversaire de cette institution médiatique qui se distingue par rôle de pionnier sur la scène nationale.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, la présidente directrice générale de l’agence Tunis Afrique Presse, Mouna Mtibaa a affirmé que “des générations de journalistes, photographes, techniciens et agents de diverses spécialités, ont contribué six décennies durant, à l’édification d’une institution médiatique, aujourd’hui fière d’un parcours marqué par grand professionnalisme, ce qui lui a conféré un rôle de locomotive médiatique au service de l’information publique”.

Mtibaa a encore indiqué que l’agence TAP veille aujourd’hui à chercher de nouveaux horizons fondés sur une vision renouvelée et moderne du journalisme d’agence et qui soit en adéquation avec les exigences du présent ainsi qu’avec les aspirations du public, notamment à la lumière du développement et de la diversité des moyens de communication modernes et des plateformes des médias sociaux.

De son côté, Holger Dix, représentant de la Fondation allemande “Konrad Adenauer”, a mis en exergue le partenariat exemplaire entre la Fondation et la TAP et qui s’est traduit par plusieurs volets notamment l’organisation de séminaires et de sessions de formation, et ce en vue de faire progresser le travail médiatique sous ses diverses formes de manière à contribuer à faciliter l’intégration des journalistes au processus évolutif de la presse internationale.

Un documentaire de 15 minutes, réalisé par l’équipe de la TAP, a été diffusé à cette occasion et qui comprend en particulier des témoignages des partenaires de l’Agence et de plusieurs journalistes.

La clôture de la cérémonie a été consacrée à la remise des prix aux meilleures productions de l’année 2020 dans les différents services et départements de l’agence TAP et qui ont été sélectionnées par un jury composé de Hamida El Bour (directrice de l’Institut de Presse et des Sciences de l’Information), Itidel Majbri (présidente du Conseil de Presse), Said Ben Kraiem (directeur du Centre Africain de Perfectionnement des Journalistes et Communicateurs (CAPJC) et Zied Krichen (rédacteur en chef du Journal Al-Maghrib).

Les lauréats sont:

-Prix du meilleur article (desk politique): Leila Ben Brahim

-Prix du meilleur article (desk culturel): Sarah Belghuith

-Prix du meilleur article (desk social): Wided Medfai

-Prix du meilleur article (desk économique): Amel Ben Hjiba

-Prix du meilleur article (desk régional): Kaouther Chaibi (bureau de Sidi Bouzid)

-Prix du meilleur article d’investigation: Chrifa Oueslati (bureau de Béja) et Naima Aouichaoui (bureau de Manouba).

-Prix du meilleur article “Zoom sur les régions” (Fondation Konrad Adenauer): Oumaima Arfaoui (bureau de Siliana).

-Prix de la meilleure photo (service photographie): Malek Chagwani.

Des prix ont été également discernés aux meilleures employés de l’agence TAP durant l’exercice 2020 dans les divers services technique, administratif, maintenance et autres:

-Prix du meilleur employé (département des services): Samira Hamrouni

-Prix du meilleur employé (service technique): Hédi Attia

-Prix du meilleur employé (service informatique): Haithem Louati

-Prix du meilleur employé (service administratif): Saloua Nefzi

L’effectif de l’agence est composé actuellement de 238 personnes dont 127 journalistes et 8 photographes. Le reste du personnel est réparti entre le service technique et informatique (19 agents), le service administratif (32) et autres services (42).

L’Agence dispose de neuf desks, soit les services politique, économique, social, culturel, sportif, régional et international, le service photo et le service en langue anglaise.

Pour une couverture optimisée de l’actualité dans les régions, l’Agence-Tunis-Afrique presse déploie le plus grand réseau de journalistes et de correspondants dans tous les gouvernorats. La TAP dispose aussi d’un laboratoire photo numérique et d’une photothèque riche d’environ 1,5 million de photos dont certaines datent de la période de pré-indépendance.

L’Agence est dotée également d’un service de documentation qui sert de base de données pour les journalistes et pour les diverses institutions nationales.