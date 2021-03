Foot-Ligue 1 (15e journée) : résultats et classement

Résultats et classement à l’issue des matches de la 15e journée du championnat de Tunisie de la Ligue 1 du football professionnel, disputés mercredi.

.Mercredi 3 mars :

A Métouia:

ES Métlaoui 1 Franck Cedric (76′)

Etoile du Sahel 1 Hamza Lahmar (90+4 sp)

A Kairouan :

JS Kairouan 0

O.Béja 1 Ibrahim Farhi (82′)

A Mahdia:

AS Réjiche 1 Marouane Saidi (54′)

Club Africain 1 Saber Khalifa ( 65′)

joué mardi:

Mardi 2 mars :

A Soliman:

AS Soliman 2 Rached Arfaoui (45 ‘sp), Youssef Mosrati (52′)

US Ben Guerdane 2 Seifeddine Jerbi (5′), Mohamed Ali Ben Tarcha (55’)

reste à jouer:

Jeudi 4 mars :

A Sfax (14h00) :

CS Sfaxien – US Tataouine arb: Ameur Chouchane

A Bizerte (14h00) :

CA Bizertin – S.Tunisien arb: Amir Louc

NB : Le match Espérance de Tunis-US Monastir aura lieu le 27 mars, en raison des engagements des espérantistes en Ligue des champions d’Afrique.

Classement PTS J G N D PB PC Dif

1. Espérance ST 37 14 12 1 1 24 7 +17

2. CS Sfaxien 27 13 8 3 2 20 6 +14

-. ES Sahel 27 14 8 3 3 20 12 +8

4. US Ben Guerdane 25 15 6 7 2 13 5 +7

5. AS Réjiche 23 15 6 5 4 16 11 +5

6. O. Béja 20 15 5 5 5 15 16 -1

-. AS Soliman 20 15 5 5 5 19 22 -3

8. US Monastir 19 13 5 4 4 15 10 +5

9. S. Tunisien 16 14 3 7 4 16 15 +11

. ES Métlaoui 16 15 4 4 7 8 14 -5

11. US Tataouine 15 14 3 6 5 10 15 -5

12. C.Africain 12 15 2 6 7 16 25 -9

13. CA Bizertin 10 13 2 4 7 8 14 -6

14. JS Kairouan 2 15 0 2 13 8 35 -23