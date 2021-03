Ligue 1 (15e journée/match avancé) : L’AS Soliman tenu en échec par l’US Ben Guerdane (2-2)

L’Avenir sportif de Soliman a été tenu en échec par l’Union sportive de Ben Guerdane (2-2), en match avancé de la 15e journée de la Ligue 1 du football professionnel, disputé mardi, à Soliman.

Les visiteurs ont, les premiers, ouvert la marque par l’intermédiaire de Seifeddine Jerbi dès la 15e, mais Rached Arfaoui a remis les deux équipes à égalité juste avant la pause (45e) sur penalty.

A la reprise, Youssef Mosrati 52e a doublé la mise pour les slimaniens, mais la détermination des protégés de Hassen Gabsi a eu raison des locaux qui ont encaissé un second but rapidement après avoirs pris l’avantage.

Le but de l’égalisation est signé Mohamed Ali Ben Tarcha à la 55e qui contraint les deux formations au nul.

A l’issue de ce match nul, l’US Ben Guerdane conserve son 4e rang avec 25 points, tandis que les slimaniens gagnent une place pour se classer désormais 6e avec 20 points.

Mardi 2 mars :

A Soliman:

AS Soliman 2 Rached Arfaoui (45 ‘sp), Youssef Mosrati (52′)

US Ben Guerdane 2 Seifeddine Jerbi (5′), Mohamed Ali Ben Tarcha (55’)

Reste à jouer

Mercredi 3 mars :

A Métouia (14h00) :

ES Métlaoui – Etoile du Sahel arb: Wassim Ben Salah

A Kairouan (14h00) :

JS Kairouan- O.Béja arb: Mohamed Fenni

A Mahdia (14h00) :

AS Réjiche – C.Africain arb: Walid Jeridi

Jeudi 4 mars :

A Sfax (14h00) :

CS Sfaxien – US Tataouine arb: Ameur Chouchane

A Bizerte (14h00) :

CA Bizertin – S.Tunisien arb: Amir Loucif

NB : Le match Espérance de Tunis-US Monastir aura lieu le 27 mars, en raison des engagements des espérantistes en Ligue des champions d’Afrique.

Classement PTS J G N D PB PC Dif

1. Espérance ST 37 14 12 1 1 24 7 +17

2. CS Sfaxien 27 13 8 3 2 20 6 +14

3. ES Sahel 26 13 8 2 3 19 11 +8

4. USB Guerdane 25 15 6 7 2 13 5 +7

5. AS Réjiche 22 14 6 4 4 15 10 +5

6. AS Soliman 20 15 5 5 5 19 22 -3

7. US Monastir 19 13 5 4 4 15 10 +5

8. O. Béja 17 14 4 5 5 14 16 -2

9. S. Tunisien 16 14 3 7 4 16 15 +1

10. US Tataouine 15 14 3 6 5 10 15 -5

-. ES Métlaoui 15 14 4 3 7 7 13 -5

12. C.Africain 11 14 2 5 7 15 24 -9

13. CA Bizertin 10 13 2 4 7 8 14 -6

14. JS Kairouan 2 14 0 2 12 8 34 -22