Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 26 février 2021

Temps brumeux au nord et sur les régions est aux premières heures du matin. Des brumes denses dans les zones basses et les régions proches des barrages, des forêts et des oueds, ce qui nécessite davantage de vigilance pour les conducteurs sur les autoroutes.

Ciel peu nuageux, après, sur le nord et le centre et partiellement voilé au sud. Vent faible à modéré, d’une vitesse ne dépassant pas 30km/h. Mer peu agitée à agitée dans la zone de Serrat. Les températures sont stationnaires, entre 16 et 21 degrés.