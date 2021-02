Ligue 1 (6e journée/Match en retard) : L’US Monastir et le Stade tunisien se neutralisent (0-0)

Après sa récente élimination de la coupe de la CAF, l’Union sportive monastirienne s’est contentée du nul (0-0) devant le Stade tunisien, dans un match en retard de la 6e journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, disputé jeudi à Monastir.

Un 4e nul qui permet, tout de même, aux fils du Ribat de gagner une place au classement (6e) avec 19 points, en attendant le face-à-face avec le dauphin étoilé pour le compte de la 1ère journée retour dont la date n’a pas encore été fixée.

De leur côté, les Stadistes conservent leur rang dans le ventre mou du tableau et se classent 9e avec 15 points au compteur.

Le club du Bardo effectuera dimanche un périlleux déplacement à Béja pour y affronter un Olympique de la place en bonne forme depuis quelques semaines.

Jeudi 25 février:

US Monastir – Stade tunisien 0-0

Classement PTS J G N D PB PC Dif

1. Espérance ST 34 13 11 1 1 22 7 +15

2. ES Sahel 26 12 8 2 2 19 10 +9

3. CS Sfaxien 24 12 7 3 2 19 6 +13

4. USB Guerdane 23 13 6 5 2 11 4 +7

5. AS Réjiche 21 13 6 3 4 14 9 +5

6. US Monastir 19 13 5 4 4 15 10 +5

-. AS Soliman 19 13 5 4 4 17 18 -1

8. O. Béja 16 13 4 4 5 13 15 -2

9. S. Tunisien 15 13 3 6 4 15 14 +1

10. US Tataouine 14 13 3 5 5 9 14 -5

-. ES Métlaoui 14 13 4 2 7 7 13 -5

12. CA Bizertin 10 13 2 4 7 8 14 -6

13. C.Africain 8 13 1 5 7 11 21 -11

14. JS Kairouan 2 13 0 2 11 6 30 -24