La cinémathèque tunisienne dévoile son programme pour le mois février-mars 2021

La cinémathèque tunisienne vient d’annoncer sa programmation pour le mois février-mars 2021 qui se tiendra du 23 février au 7 mars prochain, à la salle Tahar Chériaa, Cité de la Culture Chedli Kelibi. La programmation est axée sur des films en noir et blanc à l’ère de la couleur à travers la projection d’une série de 6 courts métrages tunisiens.

Le Gros Plan du programme sera sur un zoom sur Stanley Kubrick réalisateur, photographe, scénariste et producteur américain, né le 26 juillet 1928 à Manhattan (New York)2,3 et mort le 7 mars 1999 dans son manoir de Childwickbury, entre St Albans et Harpenden (Hertfordshire, au nord de Londres).Ses treize longs métrages en quarante-six ans de carrière l’imposent comme l’un des cinéastes majeurs du XX siècle. Quatre de ses films sont classés dans le Top 100 de l’American Film Institute

Ci-après le programme détaillé des projections qui débutant à 15H00, 16H00 et à 17H00 et dans le cadre du respect protocole (capacité de la salle réduite à 30 pour cent):

Mardi 23 février 2021 :

6 Courts métrages tunisiens en noir et blanc

– EIDOS dir. Rami Jarboui

– LA NUIT DE BADR dir. Mehdi Hmili

– OFFRANDE dir. Halim Jerbi et Youssef El Behi

– KHMISSA dir. Molka Mahdaoui

– MAGNUM OPUS dir. Myriam Khamassi

– CUIRASSE ABDELKRIM dir. Walid Mattar

Mercredi 24 février 2021 :

16h : SONG WITHOUT A NAME dir. Melina Le?n, 2019, Pérou, 97′, vostfr

Vendredi 26 février 2021 :

17h : AMOURS, LARCINS ET AUTRES COMPLICATIONS dir. Muayad et Rami Alayan, 2015, Palestine, 90′

Samedi 27 février 2021 :

17h : THE BARBER dir. Ethan et Joel Coen, 2001, Etats-Unis, 116′, vostfr

Dimanche 28 février 2021 :

15h : LOLITA dir Stanley Kubrick, 1962, Etats-Unis, 153′, vostfr

Mardi 2 Mars 2021 :

16h : THE GIRAFFE dir. Ahmed Magdy, 2018, Egypte, 75′

Mercredi 3 Mars 2021 :

16h : THE ARTIST dir. Michel Hazanavicius, 2011, France, 114′

Vendredi 5 Mars 2021 :

17h : Courts métrages tunisiens en noir et blanc

Samedi 6 Mars 2021 :

17h : SONG WITHOUT A NAME dir. Melina Le?n, 2019, Pérou, 97′, vostfr

Dimanche 7 Mars 2021 :

15h : SHINING dir. Stanley Kubrick, 1980, Etats-Unis, 146′, vostfr