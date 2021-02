Espagne : le FC Barcelone accroché 1-1 par le promu Cadix

Cinq jours après la déroute face au Paris SG en C1 (4-1), le FC Barcelone a encore patiné dimanche contre Cadix (1-1) pour la 24e journée de Liga malgré un Lionel Messi inusable, et manque l’occasion de revenir sur la tête du classement.

Ultradominateur face à un promu replié dans sa surface, le Barça a trouvé la faille à la 31e minute: Pedri a été fauché dans la surface par Iza Carcélen après avoir touché le ballon du bout du pied, et c’est l’inévitable Messi qui s’est chargé de transformer le penalty tout en douceur.

Mais coupables de s’être endormis pour le reste de la rencontre, les Catalans se sont fait surprendre en toute fin de match par un penalty trop facilement concédé par Clément Lenglet sur un ballon haut, et transformé par Aleix Fernandez (88e).

A cause de ce match raté et de ce résultat mitigé, quelques jours après la désillusion européenne essuyée face au PSG mardi au Camp Nou par le même Onze, les Catalans (3es, 47 pts) ont manqué l’occasion de revenir à trois points du Real Madrid (2e, 52 pts), vainqueur 1-0 à Valladolid samedi, et à six unités du leader, l’Atlético Madrid (1er, 55 pts), défait à domicile par Levante la veille (2-0).