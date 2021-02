Tunisie : Le parlement participe à une visioconférence maghrébine sur les évènements de Sakiet Sidi Youssef

A l’occasion de la commémoration du 63e anniversaire des événements de Sakiet Sidi Youssef, Samira Chaouachi, première vice-présidente de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), a souligné, lundi, lors d’une visioconférence conjointe, l’importance de la commémoration de ces événements historiques dans le raffermissement des relations entre la Tunisie et l’Algérie, en particulier, et des liens avec le Maghreb en général.

“Il est important de rappeler cette épopée historique où le sang tunisien et algérien s’est mêlé pour obtenir l’indépendance”, a-t-elle insisté.

Selon un communiqué du parlement, Chaouachi a estimé que cette commémoration est l’occasion pour les générations successives de se remémorer cette date phare dans l’histoire des deux pays et rendre hommage aux martyrs et aux militants.

Chaouachi a, dans ce contexte, salué l’esprit de solidarité continu et de coopération conjointe entre la Tunisie et l’Algérie, concrétisé par l’appui matériel et moral de l’Algérie à la Tunisie pendant son processus transitionnel.

La première vice-présidente de l’ARP a appelé à développer les régions frontalières et à améliorer les conditions de vie des habitants, par d’abord, l’identification des obstacles qui freinent le développement dans ces zones.

Elle a mit en avant le besoin de mettre en place des programmes de coopération et des projets communs et d’activer les accords de jumelage et de partenariat au service des intérêts des deux peuples frères.

Cette conférence est organisée par le Conseil de la Choura de l’Union du Maghreb arabe et le Centre Jugurtha pour l’intégration maghrébine, en collaboration avec l’Institution médiatique de dialogue (Algérie).