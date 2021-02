Championnat de France : Paris remporte le 100e classique au Vélodrome

L’Olympique de Marseille, 9e au classement, recevait dimanche soir le Paris Saint-Germain, 3e du championnat, dans le centième classique de l’histoir, entre ces deux équipes, pour le compte de la 24e journée du championnat de France.

Les Parisiens avaient pour objectif de s’imposer à l’extérieur pour ne pas se faire distancer par Lille et Lyon à la course à la première place. Objectif réussi pour les hommes de Pochettino qui se sont imposés 2-0 grâce à un but de Mbappé dès la 9e minute de jeu et le but du break d’Icardi à la 24e.

L’Olympique de Marseille n’aura pas réussi à revenir dans le match et finira même la partie à 10 contre 11 après un carton rouge de Payet sur une grosse semelle au bassin de Verratti à la 89e. Grâce à ce succès, Paris revient à un point de Lyon, 2e et trois points de Lille, 1er. Marseille reste 9e de Ligue 1.

Résultats de la 24e journée:

Samedi 6 février

Lorient – Reims 1 – 0

Lyon – Strasbourg 3 – 0

Lens – Rennes 0 – 0

Dimanche 7 février

Brest – Bordeaux 2 – 1

Nîmes – Monaco 3 – 4

Montpellier – Dijon 4 – 2

Saint-Etienne – Metz 1 – 0

Nice – Angers 3 – 0

Nantes – Lille 0 – 2

Marseille – Paris SG 0 – 2

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Lille 54 24 16 6 2 42 15 27

2. Lyon 52 24 15 7 2 50 20 30

3. Paris SG 51 24 16 3 5 55 14 41

4. Monaco 48 24 15 3 6 50 35 15

5. Rennes 38 23 10 8 5 31 24 7

6. Lens 36 24 10 6 8 34 33 1

7. Metz 35 24 9 8 7 28 22 6

8. Angers 34 24 10 4 10 29 37 -8

9. Marseille 33 22 9 6 7 29 26 3

10. Bordeaux 32 24 9 5 10 27 29 -2

11. Montpellier 32 24 9 5 10 39 44 -5

12. Brest 30 24 9 3 12 37 44 -7

13. Nice 29 23 8 5 10 27 31 -4

14. Reims 28 24 7 7 10 30 32 -2

15. Saint-Etienne 26 24 6 8 10 23 36 -13

16. Strasbourg 25 24 7 4 13 32 39 -7

17. Lorient 22 23 6 4 13 28 43 -15

18. Nantes 19 24 3 10 11 22 39 -17

19. Dijon 15 24 2 9 13 17 36 -19

20. Nîmes 15 23 4 3 16 20 51 -31.