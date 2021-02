Temps partiellement, brumeux à peu nuageux sur la plupart des régions. La température sera toujours, en hausse.

Les maximales varieront entre 22 et 26 degrés au nord et sur les hauteurs, entre 25 et 29 degrés. Vent modéré, sa vitesse atteindra 40km/h près des côtes. La mer sera agitée sur les côtes Est et houleuse sur le nord.