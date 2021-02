ARP : Renvoi d’un caméraman, le député Madhioub s’explique

L’adjoint du président du Parlement en charge des médias, Maher Madhioub, a assuré, mardi 2 février 2021, que les journalistes et les photographes/cameramen qui travaillent au sein de l’Assemblée des représentants du peuple reçoivent le plus grand respect et la plus grande reconnaissance, expliquant qu’il n’avait pas expulsé le caméraman de la télévision nationale pendant la session plénière, et que tout ce qui s’était passé, c’est qu’on lui avait demandé de ne pas filmer les chaises vides et de filmer le bureau de la commission et la présidente du bloc PDL Abir Moussi, qui s’était déplacée de sa chaise.

“Je suis journaliste depuis 40 ans et je ne peux pas arrêter un collègue qui est mon ami depuis six ans, et est respecté et apprécié dans l’exécution de ses fonctions”, dit-il, rapporte Mosaïque FM.

Il a déclaré qu’il s’était assis avec le photojournaliste accompagné du secrétaire général des journalistes, ce qui signifie que le problème est résolu.