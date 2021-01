CAN-2021 : “Le Cameroun est sur la bonne voie” (CAF)

Le secrétaire général adjoint chargé du football et du développement à la Confédération africaine de football (CAF), Anthony Baffoe, est optimiste sur la réussite de la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN) au Cameroun qui abrite actuellement le CHAN-2021, compétition réservée aux joueurs locaux.

“Nous sommes au CHAN et sur ce que je vois au Cameroun, si je prends l’exemple du stade de Japoma à Douala, ou celui d’Olembé à Yaoundé, ce sont des enceintes de Coupe du monde. Cela me donne une certaine fierté de voir de grands stades sur le continent africain. Maintenant, il faut travailler pour la gestion du stade surtout à la fin des compétitions. Le CHAN est un très bon test”, a déclaré Anthony Baffoe au micro de RFI.

Et d’enchaîner : “La CAN, c’est six sites avec six stades. En Egypte, on avait six sites et chaque équipe avait son terrain d’entraînement.

Dans le cahier des charges de la CAF pour la CAN, deux équipes partagent un terrain. L’Egypte avait fait mieux, le Cameroun pourrait faire comme l’Egypte au vu de ce qu’ils sont en train de faire. C’est pour vous dire que vraiment les stades sont là, les infrastructures sont bien travaillées.

Nous avions décalé la CAN du Cameroun pour leur permettre de mieux se préparer, ils sont sur la bonne voie”.

Pour l’ex-international ghanéen, le Cameroun, avec ses infrastructures modernes, est capable d’organiser une CAN de qualité à l’instar de la CAN-2019 en Egypte.

“Je vous ai dit qu’ils étaient sur la bonne voie. C’est quelque chose

d’important. Les Camerounais mettent beaucoup de passion à l’ouvrage. Le

CHAN leur permet aussi d’apprendre à parfaire leur formation.

Cette compétition est déjà une grosse organisation, imaginez donc la CAN avec

toutes les vedettes qui seront présentes. Le Cameroun peut organiser une

CAN de qualité et nous sommes là aussi pour les guider pour arriver au top.

Nous avons encore du temps, il reste encore une année. Je répète, le CHAN

est un bon test pour tout le monde, aussi bien pour la CAF que pour le

Cameroun”, a-t-il souligné.