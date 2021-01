Ligue 2 : Calendrier de la première phase

Résultats du tirage au sort de la première phase du championnat de la Ligue 2 du football professionnel pour la saison 2020-2021:

Poule A

1ere journée:

CSH Lif – AS Sebikha

Jendouba Sport – CS Korba

AS Jerba – CO Médenine

2e journée:

CO Médenine – CSH Lif

AS Sébikha – Jendouba Sport

CS Korba – AS Jerba

3e journée:

CO Médenine – CS Korba

CSH Lif – Jendouba Sport

AS Jerba – AS Sebikha

4e journée:

AS Sébikha – CO Médenine

CSH Lif – CS Korba

Jendouba Sport – AS Jerba

5e journée:

CS Korba – AS Sebikha

CO Médenine – Jendouba Sport

AS Jerba – CSH Lif

Poule B

1ere journée:

AS Oued Ellil – AS Menzel Nour

S Gabésien – SS Sfaxien

EGS Gafsa – CS Msaken

2e journée:

CS Msaken – AS Oued Ellil

AS Menzel Nour – S Gabésien

SS Sfaxien – EGS Gafsa

3e journée:

CS Msaken – SS Sfaxien

AS Oued Ellil – S Gabésien

EGS Gafsa – AS Menzel Nour

4e journée:

AS Menzel Nour – CS Msaken

AS Oued Ellil – SS Sfaxien

S Gabésien – EGS Gafsa

5e journée:

SS Sfaxien – AS Menzel Nour

CS Msaken – S Gabésien

EGS Gafsa – AS Oued Ellil

Poule C

1ere journée:

AS Gabès – Sporting Ben Arous

ES Jerba – Sfax Railways

CS Manzel Bouzalfa – Kalaa Sport

2e journée:

Kalaa Sport – AS Gabès

Sporting Ben Arous – ES Jerba

Sfax Railways – CS Manzel Bouzalfa

3e journée:

Kalaa Sport – Sfax Railways

AS Gabès – ES Jerba

CS Manzel Bouzalfa – Sporting Ben Arous

4e journée:

Sporting Ben Arous – Kalaa Sport

AS Gabès – Sfax Railways

ES Jerba – CS Manzel Bouzalfa

5e journée:

Sfax Railways – Sporting Ben Arous

Kalaa Sport – ES Jerba

CS Manzel Bouzalfa – AS Gabès

Poule D

1ere journée:

EO Sidi Bouzid – AS Kasserine

ES Radès – ES Zarzis

AS Mhamdia – ES Hammam Sousse

2e journée:

ES Hammam Sousse – EO Sidi Bouzid

AS Kasserine – ES Radès

ES Zarzis – AS Mhamdia

3e journée:

ES Hammam Sousse – ES Zarzis

EO Sidi Bouzid – ES Radès

AS Mhamdia – AS Kasserine

4e journée:

AS Kasserine – ES Hammam Sousse

EO Sidi Bouzid – ES Zarzis

ES Radès – AS Mhamdia

5e journée:

ES Zarzis – AS Kasserine

ES Hammam Sousse – ES Radès

AS Mhamdia – EO Sidi Bouzid

NB: Les rencontres de la première journée de la Ligue 2 du football professionnel seront disputées les 30 et 31 janvier en cours. Le programme de la deuxième phase du championnat sera annoncé avant le démarrage de la première phase, en concertation avec les clubs.