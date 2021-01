De faibles pluies seront enregistrées dans les régions de l’extrême nord et des nuages passagers dans le reste des régions.

Vent de secteur Nord-Ouest fort de 40 à 70km /h près des côtes et dans les hauteurs, à relativement modéré puis fort, d’une vitesse de 20 à 40km/h, dans le reste des régions. Mer très agitée à agitée au Nord. Les températures seront en légère hausse oscillant entre 11 et 16 degrés au Nord et dans les hauteurs. Elles varieront entre 14 et 18 degrés dans le reste des régions.