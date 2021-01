Coupe de la CAF (2e tour préliminaire bis) : L’US Monastir hérite du Raja, l’ES Sahel de Young Buffaloes et le CS Sfaxien de l’AS Kigali

Les trois représentants tunisiens en Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), l’US Monastir, l’Etoile du Sahel et le CS Sfaxien seront opposés respectivement aux Raja de Casablanca (Maroc), Young Buffaloes FC (Eswatini) et l’AS Kigali (Rwanda), selon le tirage au sort du 2e tour préliminaire “bis”, effectué vendredi au Caire.

L’US Monastir et l’ES Sahel, qualifiées aux dépens de Ahly Tripoli et Arab Contractors, joueront le match aller en déplacement le 14 février avant d’accueillir leurs adversaires une semaine plus tard (21 février).

Le CS Sfaxien, versé en Coupe de la CAF après son élimination de la Ligue des Champions par le MC Alger, entamera, quant à lui, son parcours à domicile.

Voici les résultats du tirage au sort du 2e tour préliminaire additionnel (Bis):

Enyimba (Nigeria) – Bloemfontein Celtic (Afrique du Sud)

FC Platinum (Zimbabwe) – ASC Jaraaf (Sénégal)

Raja Casablanca (Maroc) – US Monastir (Tunisie)

Gor Mahia (Kenya) – Napsa Stars (Zambie)

Asante Kotoko (Ghana) – ES Sétif (Algérie)

AS Sonidep (Niger) – Coton Sport (Cameroun)

Stade malien (Mali) – JS Kabylie (Algérie)

Jwaneng Galaxy FC (Botswana) – Orlando Pirates (Afrique du Sud)

Primeiro de Agosto (Angola) – Namungo (Tanzanie)

CS Sfax (Tunisie) – AS Kigali (Rwanda)

Nkana FC (Zambie) – Tihad Athletic Sport (Maroc)

Bouenguidi Sports (Gabon) – Salitas FC (Burkina Faso)

Young Buffaloes FC (Eswatini) – ES Sahel (Tunisie)

Ahly Benghazi (Libye) – DC Motema Pembe (RD Congo)

RC Abidjan (Côte d’Ivoire) – Pyramids FC (Egypte)

NB : suite au retrait du club tchadien Gazelle FC, 15 équipes éliminées de la Ligue des champions et reversées en Coupe de la Confédération, au lieu de 16, ont rejoint le 2e tour préliminaire additionnel. Du coup, le tenant du trophée, la RS Berkane (Maroc), est exempté du 2e tour préliminaire additionnel et accède directement à la phase de poules à la faveur de son coefficient.