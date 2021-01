Chokri Hammouda : Le nombre élevé d’infections par le coronavirus à Sfax est dû aux rassemblements de citoyens

Le directeur général du comité national d’évaluation et d’accréditation dans le domaine de la santé, Chokri Hammouda, a souligné que le nombre élevé d’infections par le coronavirus enregistré dans le gouvernorat de Sfax est dû, principalement, aux rassemblements de citoyens au cours des trois dernières semaines pour acheter des bouteilles de gaz et aux manifestations qui ont eu lieu en raison de la pénurie enregistrée en ce produit et que ces cas de contaminations ne sont, aucunement, liés à l’apparition de la nouvelle souche du virus dans la région.

Dans une déclaration à la TAP, il a ajouté que plusieurs régions à travers les différents gouvernorats de la République connaissent une tendance à la hausse des infections recensées en raison du non respect des gestes barrières et des mesures de protection dont notamment la distanciation physique et le port de masques.

Hier, dimanche, le gouvernorat de Sfax a enregistré 4 nouveaux décès et 141 cas d’infection par le virus contre 312 guérisons, enregistrant une certaine baisse en termes du nombre d’infections qui ont atteint, samedi, 523 cas d’infection et 6 décès dus au Covid 19. Depuis l’apparition du virus en Tunisie en mars dernier, le gouvernorat de Sfax a enregistré 318 morts et 13 254 cas positifs sur 50840 tests de dépistage effectués.