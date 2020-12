Un infirmier contracte le coronavirus après avoir été vacciné

Un infirmier de 45 ans a été infecté par le nouveau coronavirus, plus d’une semaine après avoir reçu le vaccin de Pfizer contre la Covid-19, selon la presse.

Le rapport indique que l’infirmier s’est senti malade après six jours, immédiatement après son travail dans l’unité Covid-19 à l’intérieur de l’hôpital. Il avait froid et plus tard a ressenti des douleurs musculaires et de l’épuisement.

Ce scénario est possible, selon Christian Ramirez, expert en maladies infectieuses au San Diego Family Health Center, notant qu’il faut de 10 à 14 jours pour que le vaccin commence à être efficace, sur la base d’essais cliniques sur le vaccin.

La première dose assure la prévention d’environ 50 % et la deuxième dose augmente l’efficacité du vaccin à 95 %, a-t-il dit.