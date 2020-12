Le Paris SG officialise le départ de son entraîneur Thomas Tuchel

Le Paris SG (Ligue 1 française de football) a officialisé mardi, via un communiqué, le départ de son entraîneur, l’Allemand Thomas Tuchel, en poste depuis juillet 2018, sans nommer toutefois son successeur qui devrait être l’Argentin Mauricio Pochettino.

“Après une analyse approfondie de sa situation sportive, le Paris Saint-Germain a pris la décision de mettre un terme au contrat de Thomas Tuchel”, a indiqué le club champion de France et vice-champion d’Europe. Le départ surprise de Tuchel avait été annoncé par la presse le 24 décembre dernier.

Le départ surprise de Tuchel avait été annoncé par la presse le 24 décembre dernier, quelques heures seulement après une probante victoire (4-0 contre Strasbourg) en Ligue 1.

Le technicien allemand, dont le contrat expirait en juin prochain, a payé le prix de sa mésentente persistante avec le directeur sportif du PSG, Leonardo, et des déclarations dans lesquelles il critiquait notamment la politique de recrutement de son club, pourtant l’un des plus actifs et dépensiers d’Europe.

“Je voudrais remercier Thomas Tuchel et son staff pour tout ce qu’ils ont apporté au club, a souligné le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi, cité dans le communiqué. Thomas a mis beaucoup d’énergie et de passion dans son travail, et nous nous souviendrons bien entendu des bons moments partagés ensemble. Je lui souhaite le meilleur pour son avenir”.

Tuchel, 47 ans, a conclu ses deux saisons et demie à Paris avec un bilan de 95 victoires, 12 nuls et 20 défaites. Il a offert au club parisien deux titres de champion de France (2019, 2020), une Coupe de France (2020), une Coupe de la Ligue (2020) et deux Trophées des champions (2018, 2019). Il est surtout celui qui a conduit le Paris SG, en août dernier, jusqu’à la première finale de Ligue des champions de son histoire.

Selon la presse allemande, Tuchel devrait toucher six millions d’euros en guise d’indemnités de licenciement et pourrait rebondir rapidement en Angleterre.

Son successeur devrait être nommé rapidement, puisque la reprise de l’entraînement après la trêve hivernale au Paris SG est fixé au 3 janvier. Il s’agira de Pochettino, ancien joueur du club parisien qui a notamment mené Tottenham en finale de la Ligue des champions en 2019, avant d’être licencié quelques mois plus tard.