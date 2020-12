Joueur maghrébin de l’année : Ali Maaloul parmi les nommés (France Football)

L’international tunisien (Al-Ahly d’Egypte) figue parmi les cinq premiers nommés pour le titre de joueur maghrébin de l’année 2020, un prix décerné par le magazine France Football.

“Il est le meilleur animateur de couloir sur le continent africain.

Sous les couleurs de la Tunisie ou d’Al-Ahly, Ali Maaloul n’est jamais fatigué.

Mieux encore, son pied gauche fait des merveilles.

Passeur, buteur et à maturité tactiquement, il a profité de l’année 2020 pour garnir un CV déjà bien rempli, avec un titre de champion d’Egypte, une Coupe d’Egypte et une Ligue des champions”, écrit la publication française sur son site officiel.

L’ex-joueur du CS Sfaxien (30 ans) avait rejoint en 2016 Al-Ahly d’Egypte avec lequel il a disputé 143 matches et marqué 25 buts.

. Outre Maaloul, quatre autres candidats sont en lice, à savoir les Algériens Ismael Bennacer (Milan AC) et Said Benrahma (West Ham) et les Marocains Yassine Bounou (FC Séville) et Hakim Ziyech (Chelsea).

Les cinq autres nommés seront divulgués mercredi sur le site de France Football, tandis que le vote pour élire le joueur maghrébin de l’année 2020 débutera jeudi.

Pour rappel, l’édition 2019 du joueur maghrébin de l’année avait sacré l’international algérien Riyad Mahrez (Manchester City).