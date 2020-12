Tunisie : Agenda des manifestations culturelles

Le ministère des Affaires Culturelles a annoncé, lundi, la tenue d’une série de manifestations culturelles et artistiques qui sont organisées par ses différentes institutions à travers le pays en partenariat avec des associations culturelles.

Un certain nombre de ces manifestations est prévu pour cette période de fin d’année et d’autres auront lieu en 2021.

En raison de la conjoncture sanitaire exceptionnelle, d’autres manifestations n’auront pas lieu.

La 35ème édition du Festival international Néapolis qui devait avoir lieu du 25 au 30 décembre, à Nabeul, a été reportée à une date ultérieure.

Voici le calendrier des manifestations annoncées:

” Journées de la lecture et du livre de Carthage “, du 28 décembre 2020 au 05 janvier 2021

2e édition de ” Fenêtre sur le cinéma de Tunisie ” qu’organise la Cinémathèque tunisienne les 29 et 30 décembre 2020 sur la plateforme en ligne Artify

2e édition du ” Festival Cinéma Djerid “, les 29, 30 et 31 décembre 2020, à la maison de la culture de Hammet Djerid, Tozeur

1ère édition de la manifestation ” Mon premier film “, du 4 au 7 avril 2021, au Centre international de la culture et des arts El Abdellya