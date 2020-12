Tunisie : Des représentants de partis politiques et de la société civile soutiennent le sit-in des blessés de la révolution

Des représentants de partis politiques (Parti des patriotes démocrates unifié, Front populaire, Courant démocratique) et de la société civile se sont rendus, dimanche, au siège de l’Instance générale des résistants, des martyrs et blessés de la révolution et des opérations terroristes relevant de la Présidence du gouvernement, pour exprimer leur soutien à une dizaine de blessés de la révolution, en sit-in depuis le 21 décembre 2020.

Les sit-inneurs revendiquent la publication dans le journal officiel de la République Tunisienne (JORT), de la liste définitive des martyrs et des blessés de la révolution, élaborée depuis 2018.

La députée, Leila Haddad (Bloc Démocratique) a déclaré que ” c’est triste de constater que 10 ans après la révolution, ses blessés subissent toujours la négligence des gouvernements successifs ” affirmant ” que les raisons derrière la non publication de la liste des martyrs et blessés de la révolution sont d’ordre politique et non pas procédural “.

Elle a considéré que ” la publication dans le JORT de la liste des martyrs et blessés de la révolution constitue un hommage non pas seulement aux personnes concernées mais à la révolution tunisienne toute entière ” regrettant la nonchalance préméditée de l’administration dans le traitement de ce dossier.

Elle a, par ailleurs, souligné que ” la lutte se poursuivra en faveur de la publication de cette liste bien qu’elle soit loin d’être exhaustive “, considérant que ” sa publication constituera un premier pas qui donnera la possibilité aux familles des martyrs et blessés dont les noms n’y figurent pas de présenter leurs recours “.

L’Instance générale des résistants, des martyrs et blessés de la révolution et des opérations terroristes avait annoncé, dans un communiqué publié le 8 octobre 2020, sa décision de publier la liste définitive des martyrs et blessés de la révolution sur le site du Comité supérieur pour les droits de l’Homme et des libertés fondamentales, exprimant son espoir que cette liste soit publiée dans le JORT par la Présidence du Gouvernement pour certifier son aspect juridique et garantir les droits des personnes concernées.

La liste publiée sur le site du Comité supérieur pour les droits de l’Homme et des libertés fondamentales comporte les noms de 129 martyrs et 634 blessés.

L’Instance générale des résistants, des martyrs et blessés de la révolution et des opérations terroristes a, en outre, précisé que son rapport final contenant la liste en question a été soumis au Président de la République, le 2 avril 2018, au Chef du gouvernement le 13 avril 2018 et au président de l’ARP, le 17 avril 2018.