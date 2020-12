Ligue 1 (4e journée) : résultats des matches de samedi

Résultats des matches de la 4e journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, disputés samedi :

Samedi

A Bizerte (Bsiri):

CA Bizertin – AS Soliman 2-1

Buts :

CA Bizertin : Jamel Chattel (33), Achraf Abdelafou (70 csc)

AS Soliman : Alaeddine Ben Salah (44)

A Hammam-lif:

Club Africain – US Tataouine 1-1

Buts:

C.Africain : Bassirou Compaoré (45+2), Idriss Taboubi (90+1)

US Tataouine : Mohamed Ali Abdessalem (52), Ali Harrak (82)

Dimanche 27 décembre

A Ben Guerdane:

US Ben Guerdane – Espérance ST

Au Bardo (Hédi Ennaifer)

Stade Tunisien – AS Rejiche

A Hammam-Sousse

ES Sahel – US Monastir

A Metlaoui

ES Metlaoui – JS Kairouan

NB : Le match O.Béja – CS Sfaxien est reporté à une date ultérieure.

Classement PTS J V N D PB PC Dif

1. S. Tunisien 7 3 2 1 0 8 2 +6

. CS Sfaxien 7 3 2 1 0 5 1 +4

. Espérance ST 7 3 2 1 0 4 2 +2

4. ES Sahel 6 3 2 0 1 5 3 +2

5. USB Guerdane 5 3 1 2 0 2 0 +2

. O. Béja 5 3 1 2 0 4 3 +1

. C.Africain 5 4 1 2 1 5 7 -2

8. AS Réjiche 4 3 1 1 1 3 2 +1

. AS Soliman 4 4 1 1 2 5 7 -2

. ES Métlaoui 4 3 1 1 1 1 2 -1

11. CA Bizertin 3 4 1 0 3 3 6 -3

12. US Tataouine 2 4 0 2 2 2 5 -3

13. US Monastir 1 3 0 1 2 1 3 -2

. JS Kairouan 1 3 0 1 2 2 7 -5