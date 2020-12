France : Découverte d’un premier cas de la nouvelle souche auprès d’un patient

Les autorités françaises ont signalé la présence de la nouvelle souche de coronavirus, en France, qui a été détectée au Royaume-Uni la semaine dernière.

Le ministère de la Santé a déclaré dans un communiqué l’enregistrement de la première infection de la nouvelle souche en France.

La première contamination a été enregistrée dans la ville de Tours. Il s’agit d’un homme qui se trouvait de Londres le 19 décembre. Il a été placé en isolement et suit un traitement. Le communiqué précise que le patient se porte bien.

La semaine dernière, les autorités britanniques ont annoncé la découverte d’une nouvelle souche de coronavirus qui se propage plus rapidement, mais elle n’est pas plus grave que la souche précédente du virus et ne nécessite aucun traitement différent.

Suite à la découverte de la nouvelle souche, un certain nombre de pays ont annoncé la suspension des vols à destination et en provenance de Grande-Bretagne et des restrictions supplémentaires sur les passagers en provenance du Royaume-Uni.