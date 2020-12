Les perturbations météorologiques se poursuivent lundi et des pluies éparses et parfois orageuses sont attendues sur le nord et les côtes Est.

Un vent fort d’une vitesse atteignant 50 km/h soufflera prés des côtes Est et la vigilance doit être de mise.

Mer agitée à très agitée sur les côtes Est et peu agitée dans le nord.

Températures stationnaires et les maximales se situeront à 10 °C sur les hauteurs, varieront entre 14 et 18 °C ailleurs et atteindront localement 20° C dans le sud.