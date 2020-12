Nouvelle souche de Covid-19 : Le ministre français de la Santé rassure

Le ministre français des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, a déclaré, lundi 21 décembre 2020, que les vaccins existants pour prévenir la Covid-19 devraient également protéger contre la nouvelle souche du virus qui vient d’être détecté en Grande-Bretagne.

« Théoriquement, il n’y a aucune raison de croire que le vaccin ne sera pas efficace », a-t-il dit, ajoutant que la nouvelle souche était peut-être arrivée en France mais que les tests n’avaient pas encore révélé.

Dimanche soir, le gouvernement allemand a annoncé que les experts de l’UE étaient venus à la conclusion que les vaccins actuels contre le coronavirus sont efficaces dans la lutte contre la nouvelle souche de coronavirus.

Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a imposé un confinement général strict à plus de 16 millions de personnes en Angleterre et a annulé les plans visant à assouplir les restrictions pendant la période de Noël, affirmant que la Grande-Bretagne faisait face à une nouvelle souche de coronavirus et que la souche se propageait à un rythme plus rapide de jusqu’à 70%.