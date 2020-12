Tunisie : Démarrage, la première semaine de janvier 2021, de la campagne nationale de vaccination contre la rage

La campagne nationale de vaccination contre la rage commence la première semaine de janvier 2021 et se poursuivra jusqu’à fin mars 2021 dans tous les gouvernorats de la Tunisie, a annoncé, mercredi, le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche .

Dans un communiqué , le ministère précise que la campagne, gratuite et obligatoire, s’inscrit dans le cadre du programme national de lutte contre la rage, ajoutant que des équipes se déplaceront dans toutes les régions du pays pour effectuer la vaccination soit dans les centres de collecte des animaux ou directement dans les quartiers résidentiels.

Le ministère de l’Agriculture a appelé tous les tunisiens à contribuer efficacement au succès de cette campagne en accompagnant leurs chiens et chats afin de faciliter le travail des équipes de vaccination.

Et d’indiquer que les centres fixes de vaccination contre la rage dans les services de la production animale et les services secondaires de la production animale relevant des commissaires régionaux de développement agricole, restent ouverts toute l’année.

Jusqu’au 24 septembre 2020, la Tunisie n’a enregistré aucun cas de rage chez les humains, contre deux cas en 2019. Notant que 360 ??cas de rage animale ont été enregistrés, selon un document d’information publié par le ministère de la Santé à l’occasion de la célébration de la journée mondiale de lutte contre la rage (28 septembre de chaque année).