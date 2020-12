Ligue 1 (1ere journée/match en retard) : Le C Afriain bat la JSK (1-2)

Le Club africain s’est imposé devant la JS Kairouanaise (2-1) dans le match en retard de la 1ere journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, disputé mercredi à Kairouan.

Amor Bouraoui a ouvert la marque pour les locaux dés la 21e, avant que Yassine Chamakhi n’inscrive les deux buts des clubistes et par la même son premier doublé de la saison à la 78e et 83e.

Le club Africain a ainsi porté son total de points à 4 en s’installant à la deuxième place du classement, avec cinq autre clubs, tandis que les repéchés de la Ligue 1 demeurent au 12e rang.

La JS Kairouanaise avait, rappelle-t-on, remporté au fair play le mini-championnat d’accession à la Ligue 1 (tournoi de barrage).

Classement PTS J V N D PB PC Dif

1. ES Sahel 6 2 2 0 0 4 1 +3

2. S. Tunisien 4 2 1 1 0 4 2 +2

. AS Réjiche 4 2 1 1 0 3 1 +2

. Espérance ST 4 2 1 1 0 3 2 +1

. USB Guerdane 4 2 1 1 0 2 0 +2

. CS Sfaxien 4 2 1 1 0 2 1 +1

. C.Africain 4 2 1 1 0 3 2 +1

8. O. Béja 1 1 0 1 0 2 2 0

. AS Soliman 1 2 0 1 1 2 4 -2

. US Tataouine 1 2 0 1 1 0 2 -2

. ES Métlaoui 1 2 0 1 1 0 2 -2

12. JS Kairouan 0 1 0 0 1 1 2 -1

. US Monastir 0 2 0 0 2 1 3 -2

. CA Bizertin 0 2 0 0 2 1 4 -3