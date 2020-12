Tunisie : La famille de Sami Merabet empêchée de se rendre au cimetière

La sœur du martyr Sami Merabet a confirmé lors d’une intervention mardi matin que sa mère et sa veuve avaient été empêchées de visiter sa tombe lundi.

Elle a ajouté que l’interdiction a été émise par le maire et le délégué et ce suite à la visite d’un certain nombre de médias à sa famille pour voir leur statut social et visiter le cimetière où son frère a été enterré.

La sœur du martyr a déclaré que la clé du cimetière leur avait été rendue par le délégué après qu’elle ait contacté le ministre de l’Intérieur et la gouverneure de la région.