Webinaire de HWPL  : Le rôle des médias dans le journalisme de paix à l’ère de la pandémie de Covid-19

Des journalistes du monde entier ont participé au forum de presse de HWPL en ligne pour discuter du rôle et de l’orientation des médias et des journalistes à l’ère de la pandémie de COVID-19.

Le webinaire de deux jours le forum des médias pour la paix en ligne de HWPL : “Le rôle des Médias dans le journalisme de paix à l’ère de la pandémie de COVID-19″, qui s’est tenu les 27 et 28 novembre, a regroupé 22 journalistes de 11 pays, dont l’Allemagne, l’Autriche, la Tunisie, la Malaisie, le Maroc, la Côte d’Ivoire et le Mali, et une vingtaine de citoyens du monde et d’étudiants intéressés par le journalisme étaient libres de participer.

Les journalistes ont présenté des rapports dénonçant les préjugés et discriminations faites à l’encontre d’autres groupes ethniques, de religions minoritaires et d’autres appartenances, et ont donné leur avis sur les efforts nécessaires pour améliorer l’attitude des médias et des journalistes. Ils ont également discuté de la manière dont le journalisme de paix pourrait être appliqué dans la pratique.

Le journalisme de paix est un concept introduit par Johan Galtung, un sociologue norvégien, appelant à un changement dans les attitudes et les perspectives des journalistes et des médias qui conduit les récepteurs de nouvelles à surévaluer les réponses violentes aux conflits et à ignorer les alternatives non violentes lors de reportages sur les conflits et la violence.

Andreas Klamm, journaliste indépendant allemand, a déclaré : “C’était le moment de réfléchir à la manière dont le concept abstrait de la paix pouvait être appliqué aux reportages actuels. Afin que les médias soient plus respectueux des droits de l’homme, qu’ils envisagent des moyens d’harmoniser les conflits plutôt que de les focaliser, et qu’ils soient en mesure de proposer des alternatives, les journalistes doivent étudier davantage, et une liberté d’expression totale doit être accordée. Les médias, les journalistes et les citoyens doivent continuer à discuter et à réfléchir en permanence.

HWPL renforce sa coopération avec les médias et les journalistes en concluant des protocoles d’accord avec 23 sociétés de médias de 22 pays des États-Unis, d’Europe, d’Asie et d’Afrique. HWPL continuera à s’engager activement auprès des journalistes par le biais de discussions sur le journalisme de paix, mais aussi sur les droits de l’homme des journalistes et le détachement des médias des gouvernements et des propriétaires de médias.