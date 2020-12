Ligue des champions d’Afrique (tour préliminaire) : Résultats des matches retour

Résultats des matches retour du tour préliminaire de la Ligue des champions d’Afrique disputés vendredi, samedi et dimanche:

Vendredi:

Retour Aller

(+) El Merreikh (Soudan) – AS Otoho (Congo) 2-0 1-1

MC Alger – Buffles do Borgou (Bénin) Non joué 1-1

Samedi:

Retour Aller

(+) CS Sfaxien (Tun) – Mlandege (Zanzibar) 3-1 5-0

(+) Gor Mahia (Kenya) – APR (Rwanda) 3-1 1-2

(+) Nkana (Zambie) – Bantu (Lesotho) 0-0 1-0

(+) Platinum (Zimbabwe) – CD Costa do Sol (Mozambique) 2-1 2-1

Mogadiscio City (Somalie) – (+) AS Sonidep (Niger) 0-0 0-2

(+) Simba SC (Tanzanie) – Plateau United (Nigeria) 0-0 1-0

(+) AS Bouenguidi Sports (Gabon) – Forest Rangers (Zambie) 2-0 0-0

‘+) Kaizer Chiefs (Afsud) – PWD de Bamenda (Cameroun) 0-0 1-0

(+) A.Petroleos de Luanda (Angola) – Akonangui (Guinée Equat. 2-2 1-0

Stade Malien (Mali) – AAGBS (Guinée) Non joué 2-1

Ahli Benghazi (Libye) et Gazelle (Tchad) qualifiés après le forfait de Mekelle 70 (Ethiopie) et GR SIAF(Djibouti).

Dimanche: Retour Aller

US de Zilimadjou (Comores) – (+) J. Galaxy (Botswana) 1-1 0-4

(+) Al Hilal (Soudan) – Vipers SC (Ouganda) 1-0 1-0

Messager Ngozi (Burundi) – (+) Young Buffaloes (Eswatini) 1-1 0-0

Asante Kotoko (Ghana) – Nouadhibou (Mauritanie) Non joué 1-1

(+) Enyimba (Nigeria) – Rahimo (Burkina Faso) 1-1 1-0

ASKO de Kara (Togo) -(+) Racing d’Abidjan (Côte d’Ivoire) 2-1 0-1

El Nasr (Libye) – (+) CR Belouizdad (Algérie) 0-2 0-2

(+) Teungueth FC (Sénégal) – Forces armées (Gambie) 2-0 1-1

NB: Les clubs précédés du signe (+) sont qualifiés pour le prochain tour.

Les clubs exemptés du tour préliminaire: Espérance ST (Tunisie), Al Ahly (Egypte), AS Vita Club

(RD Congo), Club Desportivo 1 de Agosto (Angola), Horoya AC (Guinée), Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), Raja Casablanca

(Maroc), TP Mazembe (RD Congo), Wydad Casablanca (Maroc), Zamalek (Egypte).