Tunisie : Appel à la facilitation de l’accès des handicapés à l’information et au marché de l’emploi

Les participants à un colloque organisé jeudi par le centre Tunisien méditerranéen (TUMED) ont appelé à la facilitation de l’accès des personnes handicapées au marché de l’emploi et à l’information ainsi qu’au renforcement de leur participation à la vie économique et sociale.

Organisé à l’occasion de la journée mondiale des personnes handicapées célébrée le 03 décembre de chaque année, le séminaire est une composante du programme ” Rawabet “, lancé en 2018 qui s’inscrit dans le cadre d’une initiative citoyenne de plaidoyer pour l’emploi des personnes handicapées.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Ahlem Nsiri, présidente de TUMED a souligné que le séminaire est une occasion pour évoquer les défis auxquels font face les personnes handicapées notamment au niveau de l’emploi et de l’accès à l’information critiquant l’absence de traduction en langue de signes des discours et déclarations du Président de la république, du chef du gouvernement et du président du parlement.

Elle a, en outre, signalé que l’emploi des personnes handicapées ne doit pas être une sorte d’aide de la part du ministère des affaires sociales appelant, dans ce contexte, à mettre en œuvre la loi n38 de 2020 portant dispositions dérogatoires pour le recrutement dans le secteur public.

En effet, selon l’article 4 de cette loi, un pourcentage d’au moins 5% des recrutements annuels dans la fonction publique, est réservé au profit des personnes handicapées qui remplissent les conditions prévues par la loi n° 2016-41 du 16 mai 2016, modifiant la loi d’orientation n° 2005-83 du 15 août 2005, relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées.

Pour sa part, Mehrez Afchar, coordinateur des programmes à Handicap International a constaté le fossé entre le contenu de la législation et la réalité.

Intervenant à cette occasion, Karim Amri, conseiller principal à l’agence nationale de l’emploi et du travail indépendant a expliqué que dans le cadre de la facilitation de l’accès des handicapés au marché de l’emploi, l’ANETI a réalisé des vidéos sur les différents mécanismes de l’emploi et de création de projet et qui sont disponibles sur son site et sur les réseaux sociaux.

Il a également ajouté, dans une déclaration à l’agence TAP, que le système d’accès à l’information a été développé en coopération avec des organisations de la société civile tel que le Centre TUMED faisant remarquer que les programmes de l’agence sont traduits en langue de signes et écrits en braille et sont disponibles dans les bureaux de l’emploi.

” Les conseillers de l’ANETI ont, aussi, été formés pour communiquer avec les personnes ayant des besoins spéciaux “, a-t-il encore ajouté.