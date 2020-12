Sidi Bouzid-covid19 : Deux décès et 35 nouveaux cas de contamination

Le gouvernorat de Sidi Bouzid a enregistré deux décès supplémentaires liés à la covid-19, portant à 71 le nombre de morts par le coronavirus dans la région depuis la propagation de l’épidémie, a indiqué le directeur régional de la santé à Sidi Bouzid Mohamed Zaher Ahmadi.

Egalement, 35 nouveaux cas de contamination ont été détectés à l’issue de la publication des résultats de 78 analyses effectuées dans la région où le nombre de cas positifs est passé à 1765 dont 1199 cas de guérison recensés jusqu’à présent, a-t-il souligné à l’agence TAP.

La délégation de Sidi Bouzid-Ouest compte le plus grand nombre de personnes touchées par le virus avec 798 cas, suivie par Sidi Bouzid-Est (232 cas), Cebbala Ouled Asker (130 cas), Regueb (111 cas), Sidi Ali Ben Aoun et Jelma (85 cas dans chacune des délégations), Bir El Haffey (77 cas), Meknassy et Ouled Haffouz (66 cas pour chaque délégation), Souk Jedid (44 cas), Mezzouna (35 cas), Menzel Bouzaiene (24 cas) et Saïda (12 cas).

Depuis la propagation du virus, 8240 analyses pour le dépistage de la covid-19 ont été réalisées dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, selon la même source.