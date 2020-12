Ligue des champions – FC Barcelone : Messi sera ménagé contre Ferencvaros (Koeman)

Le meneur de jeu international argentin du FC Barcelone, Lionel Messi sera laissé au repos mercredi, lorsque son équipe affrontera les Hongrois de Ferencvaros, à 20h00 GMT, pour le compte de la Ligue des champions européenne de football, a annoncé mardi en conférence de presse son entraîneur, Ronald Koeman.

“Ce n’est pas habituel, mais dans le calendrier de cette saison, il y avait deux moments où Leo pouvait se reposer : à Kiev (contre le Dynamo la semaine dernière, où le Barça avait acquis sa qualification en 8es de finales, 4-0), et demain (mercredi)”, a indiqué Koeman.

“On est déjà qualifiés et cela a influencé ma décision, pour offrir une chance à d’autres joueurs, et aussi parce que le match de samedi (contre le promu Cadix) est important pour notre parcours en Liga”, a ajouté l’entraîneur du Barça, qui a choisi de ménager, en plus de Messi, le gardien de but allemand Marc-André ter Stegen et le milieu de terrain offensif brésilien Philippe Coutinho.

“Le reste de la saison, Messi ne pourra probablement pas souffler, car outre la Liga, nous jouerons la Supercoupe d’Espagne, la Coupe du Roi…”, a ajouté le technicien néerlandais, nommé en août à la tête du club catalan.

“Il se peut qu’il ait eu quelques difficultés au début de la saison, et que ce ne sera pas une saison à 30 buts marqués … Mais il travaille bien, il reste un joueur très important et décisif pour notre attaque”, a appuyé Koeman, qui a discuté avec Messi au sujet de son temps de repos avant de le ménager.

Le technicien néerlandais a par ailleurs souhaité que la Liga retire le carton jaune infligé à la Pulga (puce, en espagnol) dimanche contre Osasuna pour son hommage à Diego Maradona, décédé mercredi à 60 ans.

Messi avait célébré son but en retirant son maillot du Barça pour laisser apparaître un maillot de son compatriote décédé sous les couleurs rouge et noir des Newell’s Old Boys (équipe argentine de Rosario), levant les bras et les yeux au ciel, et a été averti pour ce geste.

“Il y a des normes qui disent que retirer son maillot vaut un carton jaune, mais d’un autre côté, tout le monde sait pourquoi il l’a fait.

Ce geste était dédié à Maradona, et il faut le comprendre.

La décision finale ne m’appartient pas, mais si c’était le cas, je lui enlèverai ce carton jaune”, a affirmé Koeman.