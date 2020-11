“Bassamet Créatives” : Le CMAM organise une formation en musique soufie

Dans le cadre du projet “Bassamet Créatives”, le Centre des musiques arabes et méditerranéennes (CMAM, Ennejma Ezzahra), en coopération avec l’Opéra Théâtre, organise une formation en musique soufie dans les spécialités du chant et des percussions, pendant la période du 30 novembre au 25 décembre sous la direction du musicien Hatem Lajmi.

Celles et ceux qui souhaitent participer à cette formation doivent se présenter le lundi 30 novembre de 15h00 à 18h00 à la place des Arts de la Cité de la Culture, afin de participer à la sélection, informe un communique du CMAM.

” Bassamat est un programme d’appui à la diversité culturelle et artistique, initié par le ministère des Affaires culturelles et conçu comme un laboratoire inclusif, évolutif et participatif “, explique le ministère.

Il accompagne les acteurs du secteur public, les organisations de la société civile, les créateurs, les artistes et les opérateurs culturels privés, et encourage les collaborations et les synergies structurantes et durables entre ces différents écosystèmes.

Il s’adresse aux jeunes artistes et créateurs (personnes physiques) et aux associations tunisiennes ayant déjà engagé des actions de terrain dans le secteur culturel.

Lors de la sélection, sera pris en compte l’envie de transmettre et la capacité de partager avec leurs équipes, leurs partenaires et le public, le goût pour l’entreprenariat et le montage de projet.

La priorité sera également accordée aux candidats ayant la bonne connaissance de leur territoire et des acteurs culturels en présence, l’expérience et l’expertise (avoir participé à la conception et/ou mise en œuvre d’un ou des projets culturels et artistiques).