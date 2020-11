C.Africain : “Les efforts avancent à grands pas afin de lever la suspension d’interdiction de recrutement” (

Le comité directeur du Club Africain a affirmé, dimanche, que les efforts avancent à grands pas afin de lever la suspension d’interdiction de recrutement et qu’il est déterminé à régler tous les dossiers dans les délais dont celui des deux joueurs camerounais, malgré le montant élevé à rembourser et qui s’élève à 12 millions de dinars environ.

Le club appelle, dans un communiqué publié sur sa page officielle facebook, tous les supporters à soutenir leur club afin de résoudre ces problèmes et clore tous les dossiers”.

“Tous ceux qui ne sont pas capables d’aider le club et soutenir ses efforts en ces moments difficiles, sont priés de cesser de diffuser les rumeurs et perturber le travail du comité directeur”, ajoute le club.

Le porte-parole du C.Africain, Kamel Ben Khelil, avait annoncé, plus tôt dans la journée, qu’il démissionnait de son poste au sein du club, en raison du non respect de l’accord conclu entre le président du club et l’avocat des joueurs camerounais Nicolas Song et Rostand Yimga, et de la vague d’insultes dont il a fait l’objet.