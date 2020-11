Covid-19 : 15 cas de contamination enregistrés chez les enfants dans les institutions de l’enfance publiques et privées

La ministre de la Femme, de la Famille et des Séniors, Imen Zahouani Houimel a indiqué que 15 cas de contamination par le Coronavirus ont été enregistrés chez les enfants dans 9370 institutions de l’enfance, publiques et privées, selon un communiqué publié, jeudi par le ministère de la Femme.

Lors d’une conférence nationale à distance organisée par le ministère de la Femme, en partenariat avec le bureau du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), sur “les répercussions du Coronavirus sur les enfants et les adolescents en Tunisie”, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de l’Enfance (20 novembre) et du 31ème anniversaire de l’adoption de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, Houimel a salué les efforts déployés par les travailleurs dans le domaine de l’enfance, pour la prévention contre le Coronavirus chez les enfants.

Houimel a encore souligné l’engagement du ministère à accompagner les institutions de l’enfance lors de la mise en œuvre du protocole de santé, en fournissant du matériel de stérilisation au profit de certains établissements publics et privés dans les zones touchées (à savoir 450 kits de stérilisation destinés aux institutions, et 7500 kits de matériel de désinfestation pour enfants, et 200 mille masques à usage unique), lors de la première vague de la pandémie. Au cours de la dernière période, il y’a eu la distribution de 10 mille masques multi-usages au profit des cadres exerçant dans les secteurs public et privé de la petite enfance ces derniers mois.

La ministre de la Femme a souligné à cet effet, qu’à la suite des changements survenus sur le mode de vie des enfants au sein de leur famille et au niveau de leurs rapports avec leurs pairs, en raison des mesures préventives adoptées durant la période de confinement général, dont la fermeture des établissements éducatifs, récréatifs et sociaux et l’approbation des protocoles de santé, le ministère s’est empressé d’introduire la ligne verte “1809” et de le mettre à la disposition des enfants et des parents afin de préserver l’équilibre des familles tunisiennes et de les accompagner lors de cette période difficile.

Elle a estimé que cette ligne a constitué “un refuge pour de nombreux enfants les aidant à surmonter leurs difficultés psychologiques, ainsi que pour les parents qui sollicitent un accompagnement psychologique et éducatif. Le nombre d’appels reçus sur cette ligne pendant cette période s’élevant à environ 4676, dont 930 appels pour des problèmes psychologiques particuliers et 498 appels concernant des cas de violence à l’encontre des enfants.

Elle a affirmé que le ministère œuvre à développer cette ligne, en mettant en place des spécialistes pour recevoir les signalement liés aux situations d’enfants menacés, et pour soumettre des rapports sur les espaces anarchiques de prise en charge des enfants, exerçant dans l’illégalité, tout en poursuivant la mise à disposition des services d’écoute et d’accompagnement psychologique assurés par des psychologues.

Cette conférence vise à évaluer les mesures, et initiatives prises par le gouvernement et les divers intervenants des organisations internationales, de la société civile, du secteur privé et d’initiatives citoyennes, pour protéger les enfants des répercussions de l’épidémie, outre la présentation des données préliminaires d’un certain nombre d’études et de rapports sur les effets de la pandémie sur les enfants.