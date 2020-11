Coupe de la CAF – US Monastir : “Nous sommes prêts pour Fasil Ketema (Lassaad Jarda)

L’entraîneur de l’Union sportive Monastirienne, Lassaad Jarda Chebbi, a souligné, jeudi, que son équipe est fin prête pour la confrontation de vendredi face aux Ethiopiens de Fasil Ketema, comptant pour le premier tour préliminaire aller de la coupe de la Confédération de football.

Jarda a ajouté, au terme de la dernière séance d’entrainement de l’équipe, au stade Mustapha Ben Jannet à Monastir, que les joueurs tenteront de remporter cette manche aller, affirmant : “je ne crois pas aux surprises mais je crois à la bonne préparation”.

Le coach monastirien a également précisé qu’il comptera sur presque la même formation qui s’est illustrée au cours de la saison écoulée, avec quelques changements près, suite au départ de quelques joueurs à l’instar de Okpotu et Moses.

“L’équipe éthiopienne est un adversaire très respectable. Les joueurs en sont conscients et savent qu’ils ont une lourde responsabilité à assumer”, a-t-il ajouté, à propos de la formation de Fasil Ketema.

Le technicien tunisien indique par ailleurs, que ses protégés travaillent dans la concentration et la discipline, se déclarant satisfait du niveau des joueurs qui ont récemment rejoint le groupe et qu’il a lui même choisis.

Il a assuré que “toute l’équipe est heureuse de joueur sur sa propre pelouse et qu’elle est déterminée à satisfaire son public et honorer le football tunisien dans cette compétition continentale”.

Jarda qui s’est exprimé ensuite lors d’une conférence de presse à distance, a fait part de son espoir de passer au second tour, appelant ses joueurs à respecter leur adversaire qui est connu pour son jeu rapide.

“J’ai donné mes consignes pour ne pas commettre de fautes et pour bien gérer la rencontre, et nous allons poursuivre le travail sur le volet mental pour motiver davantage les joueurs”, a-t-il indiqué.

De son côté, le capitaine de l’équipe Zied Machmoum a affirmé que le match de demain constinue un nouveau défi à relever et que tous les joueurs en sont conscients après la bonne prestation de la saison dernière.

“Nous avons une petite idée sur l’équipe éthiopienne après avoir visionné certains de ses matches. Nous connaissons leurs points forts et points faibles. Mais la réalité du terrain est tout autre”, a affirmé le joueur.

Elyès Jelassi a pour sa part rappelé que “tous les joueurs sont déterminés à faire le plein à domicile pour conforter leurs chances de qualification au prochain tour et confirmer qu’ils ne sont pas là par hasard”.

Quand au coach éthiopien de Fasil Ketema, Seyoum Kebede, il a assuré que ses joueurs sont venus en Tunisie pour repartir avec les trois points de la victoire ou ramener au moins un match nul pour que leur tache au match retour soit aisée à Addis Abeba.

Le technicien éthipien qui espère aller le plus loin possible dans cette compétition après un court passage l’année dernière dans la même épreuve, s’est déclaré satisfait des conditions de séjour et d’entrainement à Monastir.

vainqueur de la coupe de Tunisie pour la saison 2019-2020, tentera vendredi, de faire une bonne entame de sa première participation en coupe de la Confédération africaine de Football (CAF), en accueillant au stade Mustapha Ben Jannet (19h), le club kenyan du Les protégés de Lassad Jarda Chebbi auront pour mission de sortir victorieux de cette manche aller pour aborder avec plus de sérénité le match retour, prévu le 6 décembre prochain en Ethiopie.

Les Monastiriens se présenteront sous un nouveau visage et un effectif remanié suite au départ de certains éléments clé, tels que Yassine Amri et les Nigérians Anthony Okpotu et Moses Orkuma et l’arrivée de huit nouvelles recrues dont le gardien Noureddine Farhati, l’Ivoirien Roget Aholo et le Ghanéen Shafiu Mumuni.

Des changements qui n’enlèvent rien à la confiance du staff technique monastirien en la capacité du groupe à faire une bonne prestation qui soit à la heuteur des aspirations des supporters.

Le coach Chebbi a assuré que l’équipe avait poursuivi sa préparation dans de bonnes conditions, en dépit des restrictions imposées dans le cadre de la situation épidémiologique particulière et qu’elle sera prête à tous les plans pour les prochaines échéances locales et continentales.

De prime abord, la mission des “fils de la capitale du Ribat” semble à la portée face à un adversaire sans expérience sur le plan continental, auteur d’une modeste apparition l’année précédente au tour préliminaire de la même compétition avec une victoire (1-0) chez lui contre les Tanzaniens du Azam FC et une défaite au retour (1-3).

L’US Monastirienne est donc appelée à faire preuve d’efficacité en attaque pour contrétiser le plus grand nombre d’occasions qui lui seront offertes dans le match, tout en demeurant vigilante en défense pour ne pas encaisser de buts et garder son sort bien en main.

La rencontre, rappelle-t-on, sera dirigée par un trio arbitral marocain conduit par Karim Sabri.