Tunisie : “La Musique, la Science et la Vie” de Samir Becha prochainement dans les librairies

Paru aux éditions Sotumedia, l’ouvrage du Professeur Samir Becha ” La Musique, la Science et la Vie”, préfacé par le Professeur Mohamed Zinelabidine, soulève la question de la relation entre la Musique, la Science et la Vie du point de vue musicologique.

Il traite un certain nombre de thèmes appartenant aux disciplines des sciences humaines par rapport à la musique considérée, dans ses anciennes publications, comme étant le plus grand mystère des civilisations.

Dans cet ouvrage qui sera prochainement dans les librairies, l’auteur essaye de tracer une démarche d’investigation dans le domaine de la musicologie, dont le but est d’avoir une meilleure intelligibilité du monde sonore qui nous entoure et nous envahit.

Dans cette démarche, la musicologie ne serait science que lorsque ses vérités sont reconnues comme des vérités provisoires qui sont exposées, par nécessité épistémologique, à la réfutation et la discussion.

Le débat mené, n’était pas exprimé avec la notion de l’aléatoire, ni du hasard, mais selon des thèmes choisis et voulus.

Cet ouvrage est réparti, de manière thématique, sur quatre chapitres.

Le premier est consacré à l’étude de l’effet de la musique sur le comportement humain du point de vue philosophique et psychologique, sujet auquel l’auteur est très attaché.

Le second chapitre essaie d’entamer un débat sur trois notions clés de la vie, à savoir le mot, la mémoire et la musique, sachant que toute pensée est un processus de mise en mots.

Dans le cadre de cette recherche, la mémoire serait le souvenir du passé musical des époques proches et lointaines.

Le troisième chapitre traite la musicologie comme projet de Vie auquel Samir Becha accorde un intérêt particulier en référence aux textes qui ont été publiés dans le cadre du projet de l’Encyclopédie pour le XXIe siècle dirigée par J.-J. Nattiez.

Au quatrième chapitre, il a exposé les travaux de recherche de J.-J. Nattiez et sa vie de chercheur-musicologue et il a terminé avec le débat exceptionnel qui s’est déroulé entre lui et Nattiez dont le contenu constitue un texte original.

L’objectif du livre avait aussi une autre vocation.

L’auteur a essayé également d’élargir la réflexion en se référant aux travaux du musicologue Jean-Jacques Nattiez avec qui, il a eu l’honneur de s’entretenir il y a maintenant plus que douze ans et de mener avec lui de longues discussions autour de la musicologie générale, un projet qui lui tenait à cœur.

Le projet précité est considéré pour l’auteur comme un projet de vie, ceci est largement démontré par l’aventure de l’Encyclopédie pour le XXIe siècle à partir de laquelle il a soustrait des extraits de textes abordant des sujets qui lui a été très utiles pour bien agencer d’une manière tout à fait sûre les principaux arguments de sa problématique.

Toute cette aventure a pour but de mettre en garde toutes les réflexions possibles autour de ce que nous appelons avec beaucoup de simplicité Musique.

Inversement, il était question aussi de rompre avec certaines idées qui faisaient de la régularité, de la forte stabilité, les bases d’un modèle d’une science qui se voulait omnisciente.

Il est vrai que ce livre a pris une part de la vie de l’auteur. L’essentiel pour lui, c’est qu’il soit une source de recherche pour éveiller d’autres vies.

Musicien-universitaire, Samir Becha est actuellement directeur de l’Institut Supérieur de Musique de Tunis (ISMT), professeur de l’enseignement supérieur en musique et musicologie et directeur du Centre Tunisien de Publication Musicologique (ctupm), président du département Arts à l’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, coordinateur de la commission sectorielle de musique et musicologie.

Il a occupé au sein de l’ISMT la fonction de directeur du département de la formation musicale (2008-2010).

Il est également coordinateur scientifique du Laboratoire de Recherche en Culture, Nouvelles Technologies et Développement (Le CUNTIC-2015/2020) où il a dirigé des colloques et donné nombreuses conférences.

Il est par ailleurs membre du comité de l’Ecole Doctorale en Sciences Culturelles et du comité de la Recherche Scientifique et de l’Innovation de l’Université de Tunis, membre actif dans plusieurs associations en rapport avec la recherche musicologique, membre en qualité de chercheur au sein de la Coordination Internationale des Recherches et des Etudes Brachylogiques (CIREB), il est actuellement président de l’association Brachylogia, membre du projet du Groupe de Recherche Internationale (GDRI) sous l’égide de l’Institut de Recherche Musicologique (IReMus), il a consacré également de nombreux articles au champ disciplinaire musicologique à partir desquels il a traité la sémiologie musicale, l’identité et l’altérité musicales en donnant une consécration singulière à l’acculturation et l’interculturalité musicales. Il a à son actif cinq ouvrages en français et en arabe.