Référendum sportif annuel de la TAP : La 9e édition annulée

L’agence Tunis-Afrique Presse (TAP) a annoncé lundi l’annulation de la 9e édition du référendum sportif annuel honorant les meilleurs sportifs de l’année 2020.

Cette décision, explique la TAP, intervient en l’absence des conditions et des critères objectifs sur la base desquels se fait d’habitude la sélection des meilleurs sportifs.

L’Agence évoque également, le report voire l’annulation de la plupart des compétitions sportives aux plans continental et international et, notamment, les jeux olympiques et paralympiques 2020.

Et d’ajouter que les mesures de prévention prises en Tunisie et partout dans le monde, en matière de lutte contre le Covid-19, interdisent tout rassemblement des sportifs, journalistes et autres dirigeants sportifs quelle qu’en soit l’occasion, dont, la journée nationale de la presse sportive et la cérémonie annuelle de la TAP honorant les sportifs, les clubs et les sélections qui auraient brillé par leurs résultats.

A cela s’ajoute les restrictions aux déplacements imposées par de nombreux gouvernement , l’obligation de s’auto confiner et bien d’autres protocoles sanitaires en vigueur en Tunisie et dans le monde, qui entravent les déplacements des vedettes du sport.

L’Agence Tunis-Afrique Presse regrette l’impossibilité d’organiser son référendum sportif annuel en ces circonstances particulières, tout en formant le souhait de voir la Tunisie ainsi que tous les pays franchir cette crise sanitaire mondiale qui a freiné les activités sportives, culturelles et économiques sur la planète.

Le référendum comprend, rappelle-t-on, les concours du meilleur sportif, meilleure sportive, meilleur footballeur, et des meilleurs athlètes masculin et féminin de handisport de l’année.