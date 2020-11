Covid-19 : Une région sans contaminations, enregistre 177 cas positifs

Selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, 177 personnes ont été infectées par le coronavirus après avoir assisté à un mariage dans l’État américain du Maine.

Dans son rapport, les centres ont noté que les experts ont suivi la chaîne des contaminations et ont constaté que « le patient zéro » était un des invités du mariage qui a réuni 55 personnes, qui a eu lieu dans une petite ville de 4.500 personnes, et où aucun cas n’a été signalé auparavant.