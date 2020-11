Tunisie – Alerte météo : Des pluies orageuses, en quantités localement importantes aujourd’hui et demain

Le temps est aujourd’hui favorable à des chutes de pluies temporairement orageuses et en quantités localement importantes au nord et au centre, a annoncé samedi, l’INM, dans un bulletin de suivi de la météo.

Les pluies seront parfois torrentielles notamment dans les régions côtières nord, au nord ouest et aussi dans la région du Sahel, à la fin de la journée, avec des quantités qui varient entre 40 et 60 millimetres et pourraient atteindre 80 millimetres avec des chutes de grêle dans certains endroits et éventuellement des vents forts, a ajouté l’INM.

Dimanche, 22 novembre, les chutes de pluies orageuses continueront sur la plupart des régions et leur quantités seront importantes en particulier au nord et localement sur les régions est du centre et du sud, a encore prévenu l’INM.