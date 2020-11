Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 20 novembre 2020

Le temps sera, vendredi, nuageux sur l’ensemble du pays et ces nuages seront plus abondants l’après-midi sur le nord-ouest et les régions ouest avec des cellules orageuses accompagnées de pluies.

Des pluies seront observées localement sur le reste des régions avec la possibilité d’une chute de grêle dans des endroits limités, selon l’Institut national de la météorologie (INM).

Le vent soufflera de secteur ouest fort à très fort de 50 à 70 km/h sur le nord et le centre, à modéré à fort légèrement de 20 à 30 km/h sur le sud.

La mer sera très agitée à houleuse et agitée dans le golfe de Gabès et les températures seront en baisse. Les maximales seront comprises entre 13 et 18 degrés dans les régions ouest et se situeront entre 18 et 23 degrés sur le reste des régions.