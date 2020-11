Fadhel Kraiem : Augmentation des cyberattaques de 20%, au cours de la période du Covid-19

Le nombre de cyberattaques subies par la Tunisie, au cours de la période du Covid-19, a augmenté de 20%, d’où la nécessité d’un mécanismes pour faire face à ce phénomène, a fait savoir le ministre des technologies de la Communication, Mohamed Fadhel Kraiem.

Des grandes sociétés ont été victimes de ces cyberattaques et subissent à ce jour leurs conséquences, a-t-il ajouté lors d’une séance d’audition tenue, vendredi, par la Commission de l’industrie, de l’énergie, des ressources naturelles, de l’infrastructure et de l’environnement, relevant de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP).

La consolidation de la sécurité cybernétique fait partie des priorités que le ministère œuvrera à développer dans ses différents aspects aussi bien pour le rétablissement de la confiance avec le consommateur que pour le développement du volet relatif à la sécurité et au contrôle.Kraiem a ajouté que son département axera son travail, dans le cadre du plan quinquennal et de la vision du ministère 2021-2025, sur la réalisation de six priorités à savoir l’intégration numérique via l’amélioration de l’accès aux services à haut débit, l’accélération de la connectivité Internet à haut débit et le développement des paiements à travers des nouvelles technologies.

Il s’agit également, de favoriser la numérisation et l’innovation, de développer l’administration numérique à travers la facilitation encore des procédures, d’inciter à la recherche et à l’innovation, l’utilisation de l’intelligence artificielle et de donner une impulsion à la formation et à l’emploi dans les domaines technologiques.