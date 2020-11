Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 17 novembre 2020

Temps automnal ce mardi. Pluies éparses et parfois orageuses sont attendues dans le nord, le centre et le sud-est. Elles seront plus abondantes sur les côtes de l’est et accompagnées de chute de grêle.

Les températures enregistreront une baisse considérable. Les maximales varieront entre 16 et 20°c et atteindront 14°c dans les hauteurs et 24°c dans le sud-ouest et l’extrême sud.

vents de secteur nord fort près des côtes du nord, du golfe d’Hammamet et sur les hauteurs. Leur vitesse atteindra 50 km/h. Mer très agitée dans le nord et le golfe d’Hammamet.