Les start-up tunisiennes Ahkili et Ahmini, 1er prix du Grand Prix International et Prix Féminin International de la 10ème édition du Prix Orange de l’Entrepreneur Social en Afrique et au Moyen-Orient

Une 10ème édition unique et riche en nouveautés

En 2020, le Prix Orange de l’Entreteneur Social en Afrique et Moyen-Orient (POESAM) souffle sa dixième bougie ! En plus du Grand Prix International qui récompense historiquement trois lauréats avec des prix allant de 10 000€ (3ème place) à 25 000€ (1ère place), Orange a lancé deux nouveaux prix lors de cette édition :

– le Prix Féminin International d’une valeur de 20 000€, soutenu par la Diversité et Inclusion du Groupe Orange

– et le Prix Spécial 10ème année d’une valeur de 10 000€.

En outre, un projet s’est vu attribuer une mention spéciale, le « Coup de Cœur » du jury.

Ce sont donc au total six prix qui ont été décernés par le jury du Grand Prix International du POESAM.

Après une phase de compétition nationale dans les 17 filiales africaines d’Orange qui a permis de détecter et de soutenir 41 gagnants, 18 finalistes ont été sélectionnés pour accéder à la compétition internationale qui s’est tenue à l’occasion de l’AfricaTech Festival, le plus important salon de la technologie en Afrique. A l’issue des présentations, le jury, composé d’experts de l’entrepreneuriat social en Afrique s’est alors réuni pour désigner les gagnants de la 10ème édition du POESAM.

Les grands gagnants de la compétition internationale

Lors de l’AfricaTech Festival, organisé en ligne du 9 au 12 novembre 2020, s’est tenue le 9 novembre, la e-cérémonie, présidée par Mme Elizabeth Tchoungui, Directrice RSE, Diversité et Solidarité du Groupe Orange et Présidente déléguée de la Fondation Orange et M. Alioune Ndiaye, Directeur Général d’Orange Middle East & Africa qui ont révélé les gagnants.

Pour le Grand Prix International, les 3 lauréats sont :

1 er prix : Ahkili (Tunisie), un service innovant d’assistance psychologique par téléphone qui couvre toute l’Afrique du Nord, disponible sept jours sur sept, pour faciliter le contact avec des psychologues qualifiés, sans prise de rendez-vous.

2 ème prix : Teliman (Mali) le premier service de taxi-moto malien à la demande, à Bamako.

3ème prix : Weeglo (Liberia) un projet offrant une solution d'apprentissage en ligne dédiée au système éducatif libérien.

Pour le Prix International Féminin, le projet gagnant est :

Ahmini (Tunisie), une plateforme numérique facilitant l’affiliation des femmes rurales au système de couverture sociale et sanitaire tunisien.

Pour le Prix Spécial 10ème année, le grand gagnant est :

Toto Riibô (Burkina-Faso), un service burkinabé de commande et de livraison de repas cuisinés par des restauratrices de rue à Ouagadougou.

Cette année, un projet a particulièrement retenu l’attention du jury international, qui a décidé de lui attribuer le prix «Coup de Cœur» du jury. Le gagnant est :

SOBATIC (Burkina-Faso), une structure de formation et de conception d’outils informatiques à destination des personnes malvoyantes.

Dix années de repérage, d’accompagnement et de soutien à l’innovation responsable en Afrique

Depuis 2011, les distinctions remises récompensent les projets innovants de start-up associés à l’utilisation du mobile et ceux porteurs d’impact sociétal, soit l’amélioration des conditions de vie des populations d’Afrique et du Moyen-Orient dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’agriculture, du paiement mobile, du e-commerce ou encore du développement durable.

Le bilan est très positif : depuis sa création, plus de 30 lauréats internationaux se sont réparti la somme de 500 000€ et 75 personnes ont bénéficié de 6 mois de coaching et de mentorat proposés par Orange et ses partenaires.

L’impact de l’entrepreneuriat social et technologique n’est plus à démontrer. De nombreuses avancées en termes d’éducation, de santé, d’inclusion financière et de protection environnementale notamment lui sont dues. A travers le POESAM et ses nouveaux prix, Orange réitère son engagement en faveur des entrepreneurs qui impactent positivement l’Afrique et le Moyen-Orient. Cette démarche s’inscrit dans le cadre des engagements d’Orange, dont la responsabilité est d’accompagner positivement les traditions sociales, sociétales et environnementales engendrées par ses activités historiques d’opérateur multi-services.

Pour revivre la cérémonie de remise des prix : https://bit.ly/3msJ57S