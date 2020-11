CAN 2021 : Kebaier et son groupe déterminés à assurer la qualification aux dépens de la Tanzanie

CAN 2021

La sélection tunisienne de football poursuit son stage de préparation avec une quatrième séance d’entrainement sur la pelouse du stade Olympique d’El Menzah, l’unique séance de la journée à laquelle a pris part un groupe au complet. Une formation à l’ossature identique, mais qui voit toutefois l’arrivée de nouveaux joueurs fraîchement débarqués.

A ce propos, le coach Mondher Kebaier, explique que “l’approche prônée par le staff technique de la sélection privilégie la continuité, en gardant notamment les joueurs clés qui ont démontré leur valeur durant la dernière CAN d’Egypte, mais aussi, en demeurant ouvert sur les jeunes talents”.

Et le coach de citer les Damerji, Makni et bien d’autres jeunes olympiques venus renforcer le potentiel de talents chez les aigles.

Au total, huit jeunes joueurs débarquent à l’occasion de ce stage; Quatre olympiques (Dahmane, Tabli, Hnid et Rafiaa) et quatre autres juniors (Lamti, ben Slimane, Damerji et Makni).

Pour le sélectionneur national, “ces éléments représentent l’avenir de la sélection et il est important de songer dès aujourd’hui à la relève et de procéder à la transition de manière souple et réfléchie sans prendre de risque”.

Youssef Msakni, un des cadres de l’équipe de Tunisie, qualifie de bénéfique l’arrivée des “rookies” au sein du groupe pour y injecter du sang nouveau et penser très tôt à la relève”.

Interrogé sur l’effet du Covid-19 sur la vie des joueurs, la star de la sélection tunisienne estime que le risque existe toujours et qu’il va falloir faire avec et avancer, en prenant les précautions requises.

“Aujourd’hui nous cohabitons avec le virus. Il y a des protocoles à suivre. Celui qui contracte le virus quitte la file un temps soit peu et la vie continue”, a-t-il ajouté.

Les Aigles de Carthage auront en ligne de mire, tout au long de la semaine, la double confrontation contre la Tanzanie (13 et 17 novembre en cours), pour le compte des 3e et 4e journées (Gr J) des qualifications à la CAN Cameroun 2021.

Sur ce point, l’international tunisien de la Juventus de Turin, Hamza Rafiaa s’est exprimé en soulignant que tout le groupe reste “focus” pour arracher la qualification dès ce stage.

“La mission sera certes sans l’apport des supporters, mais il va falloir faire le boulot pour s’assurer de la qualification”, a-t-il affirmé.

S’agissant de l’éventuelle formation qui affrontera la Tanzanie, le turinois y voit des choix tactiques qui reviennent au staff technique, expliquant que le rythme imposé ces derniers temps par l’épidémie liée au coronavirus aura, également, son mot à dire sur l’état de fraîcheur de certains joueurs.

De son côté, le défenseur Yassine Marieh qui évolue dans le championnat turc s’est dit content de se retrouver une nouvelle fois avec ses coéquipiers en sélection.

“Se sont des retrouvailles qu’on aborde avec beaucoup de joie et d’enthousiasme”, a-t-il lancé.

Et d’ajouter que de nouveaux objectifs se dressent devant les Aigles de Carthage et qu’il est important pour la Tunisie de gagner mais aussi de livrer une bonne prestation pour franchir très tôt le cap des qualifications avec la manière.

Pour rappel, Les Aigles de Carthage, en tête du groupe J avec 6 points, devant la Libye et la Tanzanie ex ae quo (3 pts) et la Guinée Equatoriale (4e/0 pt), accueilleront les” Kilimanjaro Stars” le 13 novembre au stade olympique Hamadi Agrebi de Radès avant de se rendre à Dar Essalem pour le match retour prévu le 17 du même mois.