Tunisie – El Menzah : Un ordre d’évacuation de 34 appartements

La municipalité de l’Ariana a pris une décision urgente d’évacuer 34 appartements dans un bâtiment situé sur la rue Othman Ibn Afan à El Menzah 6 après avoir inspecté l’existence de dommages dans les infrastructures qui présentent un danger pour les résidents selon la déclaration de la présidente de l’arrondissement d’El Menzah, Emna Zahrouni, à l’agence TAP.

Zahrouni a souligné que « la décision d’évacuation a été prise en coordination avec les autorités régionales et plus particulièrement après l’inspection sur le terrain effectuée par les services d’équipement et de la protection civile et la municipalité, qui a confirmé dans ses rapports qu’il y avait une fissure claire dans deux colonnes principales, l’une au rez-de-chaussée et l’autre dans le sous-sol du bâtiment B de la résidence, qui a causé des fissures claires dans les murs nécessitant une intervention urgente pour effectuer les tests nécessaires afin de trouver des solutions appropriées pour renforcer le bâtiment et le réparer. »